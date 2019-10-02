Экономика
ИзвестияОбманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России».
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с чего всё началось
Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета.Известия01 октября в 17:01
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Ugpressa.ru 01 октября в 08:29
Происшествия
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Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
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Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
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Gazeta.SPb 08:07
Авто
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32CARS.ru вчера в 01:46
Политика
Зеленский утвердил нового секретаря СНБО
На должность главы СНБО Данилюк был назначен в конце мая, до этого он возглавлял Минфин Украины, а во время президентской кампании Зеленского работал его советником по международной политике и экономике.
Известия 08:45
Шоу-бизнес
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
Парламент Кабардино-Балкарии в четверг, 3 октября, единогласно избрал главой республики Казбека Кокова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября 2018 года.
Коммерсантъ 07:59
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
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Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
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Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
News.ru вчера в 13:01
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Основатель Google Сергей Брин снова женился
Известный бизнесмен, один из основателей корпорации Google Сергей Брин, снова связал себя узами брака.
Дни24 05:03
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов
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В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
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В прошлом Промес выступал за «Спартак». Марокканцу это не понравилось, и он ответил голландцу, выплеснув на него свою бутылку с водой.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
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Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Политика
В Раде потребовали обнародовать переговоры Зеленского с Путиным
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал от офиса президента Украины опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.
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