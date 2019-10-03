Экономика
ИзвестияОбманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России».
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Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета.Известия01 октября в 17:01
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Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Авто
Кроссовер Lifan X70 возвращается на российский рынок
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
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Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru вчера в 03:31
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
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Общество
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Известия вчера в 17:50
Гаджеты
Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы
Российская ОС на китайских серверах На новые серверы производства китайской компании Huawei будут устанавливаться отечественные операционные системы Astra Linux.
CNews вчера в 06:35
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В Канаде оценили дебют российского форварда «Торонто» Михеева в НХЛ
RT на русском 03:04
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 01 октября в 05:43
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал, пишет «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 06:49
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости вчера в 09:45
Общество
Известный телеведущий осудил действия герцогов Сассекских
Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца - это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании.
Газета.Ru 04:10
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Единоборства
Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку
Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Политика
Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Происшествия
Бомбардировщик времен ВОВ разбился в США
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает CBS 2 октября.
Известия вчера в 11:11
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
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Фанаты «Аякса» превратили фонтан в Валенсии в пенную ванну
Чтобы "убить" время болельщики "Аякса" собрались на одной из городских площадей. Они добавили в фонтан, находившийся там, пену для ванн.
Газета.Ru 04:59
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших.
РБК вчера в 13:02
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Спорт
Британка Эшер Смит выиграла забег на 200 метров на чемпионате мира
Британская бегунья Дина Эшер Смит выиграла забег на 200 метров на чемпионате мира в Дохе. Она показала результат 21,88 секунды.
Спорт-Экспресс вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Появилось второе видео задержания Натальи Бочкарёвой с наркотиками
Нижний Новгород on-line вчера в 11:35