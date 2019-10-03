Экономика
ИзвестияОбманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам. Об этом «Известиям» сообщили в «Опоре России».
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с чего всё началось
Число обманутых дольщиков может удвоиться, прогнозируют в «Опоре России». В зоне риска — девелоперы, которым не одобрили кредиты и не разрешили достраивать объекты по старой схеме после перехода на эскроу-счета.Известия01 октября в 17:01
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Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru вчера в 10:53
Кино
Вышел трейлер комедии Гая Ричи «Джентльмены»
В Сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Культуромания вчера в 14:28
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Единоборства
Емельяненко и Кокляев устроили драку в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили драку в одном из ресторанов в центре Москвы.
REGNUM 04:08
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
По данным Мосбиржи, утром 2 октября рубль обвалился по отношению к доллару и незначительно уступил евро.
Московский Комсомолец вчера в 03:22
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм вчера в 00:11
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Армия и оружие
СК РФ и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Совместный мультимедийный проект, рассказывающий о преступлениях, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса, будет организован Следственным комитетом Российской Федерации и телеканалом RT, 3 октября сообщает сайт СК РФ.
Красная весна 03:42
Спорт
Шубенков рассказал о мыслях пропустить чемпионат мира
Российский легкоатлет Сергей Шубенков признался, что у него были мысли о пропуске чемпионата мира в Дохе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:45
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю
Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Политика
Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве
В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
РБК вчера в 17:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
ProstoProSport вчера в 16:49
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Общество
Москвич подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Один из москвичей обратился в Пресненский районный суд с иском к компании Apple, обвинив её в «доведении до гомосексуализма».
Журналистская правда вчера в 08:44
Политика
Трамп назвал Украину «поразительно коррумпированной»
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что коррупция на Украине выше, чем в любой другой стране.
Rambler News Service 03:27
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Кино
Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в «Матрице-4»
В четвертой части фантастической кинофраншизы "Матрица" может появиться молодой Томас Андерсон - будущий хакер Нео.
Газета.Ru 03:38
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46