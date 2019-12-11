Общество

РИА НовостиРИА НовостиКалининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

Калининградские власти приняли решение выплачивать компенсации обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба правительства региона.
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На решение проблем обманутых покупателей квартир направлено 14 млрд рублей

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Ключи от квартир получат еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Российская газета03:45

Калининградские власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

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Фонд защиты прав дольщиков Красноярского края собирается рассмотреть действия недобросовестных застройщиков

ФедералПресс01:39

Дома обманутых дольщиков в Чебоксарах поможет достроить федеральный бюджет

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Обманутые дольщики в Калининграде получат компенсации

REGNUM10:40

Брянские власти выделили на дольщиков 16 млн. областных рублей ради привлечения 400 млн. федеральных

Брянск.Ньюс03:09
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 20:48
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СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
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Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Коммерсантъ 08:46
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

Бывший заместитель директора «Росгеологии» получил 3,5 года колонии

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Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг стала человеком 2019 года по версии журнала Time.
Интерфакс 08:18
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Футбол

«Шахтёр» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Аталанта» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 822 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 822 тыс. баррелей и на 6 декабря составили 447,918 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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Политика

Помпео на встрече с Лавровым предостерёг Россию от «вмешательства»

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил недопустимость вмешательства в выборы.
RT на русском вчера в 13:44
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:54
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 08 декабря в 14:58
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 09 декабря в 07:05
Общество

В Курганской области 31 декабря сделали выходным

Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс 07:31
Общество

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Deutsche Welle отмечает, что таким образом правительство пошло на значительные уступки противникам запланированной реформы.
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Путин поручил главам регионов чутко реагировать на просьбы ветеранов

Владимир Путин призвал глав российских регионов и муниципальных властей уделять самое пристальное внимание просьбам ветеранов Великой Отечественной войны.
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Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
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Известный журналист Елена Масюк присоединилась к команде RT

Журналист и правозащитник Елена Масюк присоединилась к команде документального телеканала RТД.
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Путин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор.
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Политика

Германия отвергла экстерриториальные санкции США

Германия следит за дискуссиями в Вашингтоне по планам ввести санкции против участников проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции США.
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В Microsoft придумали, как отвадить пользователей от Windows 7

Корпорация Microsoft нашла способ ненавязчиво заставить пользователей Windows 7 перейти на 10 версию.
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В Крыму пять школьников отравились жевательным табаком

Следователи управления СК по Республике Крым и городу Севастополю проводят проверку, после того как в больницу были доставлены жевавшие табак школьники, сообщила пресс-служба ведомства.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России

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Эд Ширан назван артистом десятилетия в Великобритании

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Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
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