Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.

Фонд защиты прав дольщиков в пятницу начал выплату компенсаций за проблемные жилые дома, которые нецелесообразно достраивать. Первые выплаты, которые оказались в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), получили дольщики Саратовской области, сообщила пресс-служба фонда.

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