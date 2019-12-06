Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.

Фонд защиты прав дольщиков в пятницу начал выплату компенсаций за проблемные жилые дома, которые нецелесообразно достраивать. Первые выплаты, которые оказались в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), получили дольщики Саратовской области, сообщила пресс-служба фонда.

Политика В Париже завершилась четырёхсторонняя встреча в «нормандском формате» В Париже завершилась встреча в "нормандском формате" с участием президентов России, Украины и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

Авто АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.

Политика ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Экономика Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.

Финансы Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.

Происшествия В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.

Шоу-бизнес Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Общество Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.

Спорт Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.

Происшествия Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.