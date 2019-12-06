Экономика
ТАССОбманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации
Фонд защиты прав дольщиков в пятницу начал выплату компенсаций за проблемные жилые дома, которые нецелесообразно достраивать. Первые выплаты, которые оказались в среднем на 35% выше стоимости договоров долевого участия (ДДУ), получили дольщики Саратовской области, сообщила пресс-служба фонда.
Читать в источнике
Оценить
Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета 06 декабря в 13:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Саратовские обманутые дольщики первыми в России начали получать компенсации за брошенные застройщиками дома
Единый ресурс застройщиков04:50
В Саратовской области в 2019 году 900 обманутых дольщиков получат компенсации
Саратов 2406 декабря в 08:28
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
В Париже завершилась четырёхсторонняя встреча в «нормандском формате»
В Париже завершилась встреча в "нормандском формате" с участием президентов России, Украины и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.
Финансы
Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник
Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»
Ранее российский лидер Владимир Путин кратко рассказал, как оценивает первую двустороннюю встречу с украинским коллегой.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже очень успешными
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Общество
Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Политика
Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Финансы
Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки
Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Авто
Объявлены цены на новый кроссовер GAC GS8 для России
В Москве провели не только презентацию нового GAC GS8, но также озвучили цены и спецификации.
Шоу-бизнес
Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна
Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек
Как сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке, у здания собрались около 800 человек.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Политика
Путин и Зеленский смогли договориться по газу — СМИ
По неподтвержденным данным, президенты России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогли договориться по транзиту российского газа через Украину.
Происшествия
Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве
В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Спорт
Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.