Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.

Политика Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.

Энергетика Нефть приближается к $68 за баррель Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.

Происшествия Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.

Экономика Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Хоккей Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

Экономика Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей С 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. А вот точно сказать, как увеличатся социальные пенсии с 1 апреля пока сказать нельзя.

Шоу-бизнес Кристина Асмус оказалась в больнице Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.