Политика
Вести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:27, Ашберн
Политика
В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом
Футбол
«Челси» в концовке одолел «Арсенал»
Общество
Москвичей ждет предновогодняя метель
Происшествия
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28
По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
Политика
Боровшийся «против высших» в ЛНР украинец рассказал о пытках
Переданный украинской стороне в рамках обмена между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) бывший пленный Александр Данильченко пожаловался на пытки со стороны представителей ЛНР.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Спорт
Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»
Экономика
Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освободить от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Происшествия
Экс-сотрудников спецслужб арестовали по делу об убийствах в Москве
Троих фигурантов дела об убийствах в Москве в 2008 и 2012 годах арестовали.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка с разворотом на месте
Как оказалось, выполнить разворот на 360 градусов на автомобиле, стоя на одном месте, вполне возможно и даже не очень сложно.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Здоровье
Врач-диетолог предложила замену вредным блюдам на Новый год
Врач-диетолог предложила замену вредным блюдам на Новый год, чтобы не нанести в этот период вред организму.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд тяжелым решением
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» была тяжелым решением для российской стороны.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Экономика
Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей
С 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. А вот точно сказать, как увеличатся социальные пенсии с 1 апреля пока сказать нельзя.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус оказалась в больнице
Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Общество
Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает заёмщику право вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечну кредита.