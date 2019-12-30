Политика
Вести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Политика
Украина предупредила о рисках для Германии из-за «Северного потока-2»
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому порталу RND предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства «Северного потока-2».
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Происшествия
Мужчина пострадал при столкновении микроавтобуса и грузовика на въезде в Корсаков
Водитель автомобиля Toyota Town Ace врезался в припаркованный грузовик, затем микроавтобус задом откатился на встречную полосу.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Здоровье
Названы полезные свойства красной икры
Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Шоу-бизнес
Шатунов заявил, что Разин шантажом навязался в крёстные его сына
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Происшествия
Новая котельная горит в селе Восток
Пожар в селе Восток Поронайского района произошел сегодня утром, 30 декабря.
Политика
Зеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту «Борисполь» самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР.
Здоровье
Сергей Сокол: вопросы ПСД на ремонт больниц и ФАПов нужно решать на региональном уровне
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Экономика
Foreign Affairs (США): голодающее государство (Foreign Affairs)
В Соединенных Штатах общие налоговые поступления, выплачиваемые на всех уровнях государственного управления, сократились почти на 4% за последние два десятилетия, с 32% в 1999 году до примерно 28% на сегодняшний день, и этот спад уникален в современной истории среди богатых государств.
Футбол
Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Политика
В Минске рассказали об отмене роуминга с Россией в сентябре 2020 года
Ранее, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию «дорожной карты» сообщил, что плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должны отменить не позднее сентября 2020 года.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Политика
Зеленский объяснил выдачу экс-бойцов «Беркута» при обмене в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в воскресенье заявил, что выдача в рамках обмена пленными в Донбассе экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием обмена и сложным политическим решением.
Культура
Умер народный артист Константин Юченков
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Политика
Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России
Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
Общество
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера
Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.
Технологии
Двойные стандарты в экологии: Норвегия создала «экологичный корабль», но продолжает истреблять морских млекопитающих
Норвегия создала экологичный корабль в целях минимизации воздействия шума на окружающую среду, но при этом продолжила массовое истребление млекопитающих в Арктике.
Авто
Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial
Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.