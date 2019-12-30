Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.

Политика Украина предупредила о рисках для Германии из-за «Северного потока-2» Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому порталу RND предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства «Северного потока-2».

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Политика Зеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту «Борисполь» самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР.

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Общество «Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток "Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.

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Экономика Foreign Affairs (США): голодающее государство (Foreign Affairs) В Соединенных Штатах общие налоговые поступления, выплачиваемые на всех уровнях государственного управления, сократились почти на 4% за последние два десятилетия, с 32% в 1999 году до примерно 28% на сегодняшний день, и этот спад уникален в современной истории среди богатых государств.

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