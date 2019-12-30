Политика

Вести.RuВести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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