Политика

Вести.RuВести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» после процедуры обмена в Донбассе

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Москалькова поблагодарила глав «нормандской четверки» за обмен пленными

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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
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В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
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Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
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Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
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Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

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