Политика
Вести.RuОбмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Кино
9 эпизод «Звездных войн» заработал полмиллиарда долларов за 8 дней
Экономика
«Коммерсантъ»: Государству придется выбирать между инвестициями и ростом доходов россиян
В декабре президент РФ Владимир Путин дважды говорил о том, что именно в 2020 году доходы населения страны будут расти быстрее и увереннее, отмечает «Коммерсантъ».
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Политика
Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Здоровье
Хирурги самарской клиники провели уникальную операцию
Операция по извлечению камня прошла успешно, но мы не торопили события.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Футбол
«Милан» может продать Сусо после прихода Ибрагимовича
Отмечается, что его могут приобрести «Наполи» и «Севилья». Контракт Сусо с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Политика
Новым вице-премьером правительства ЕАО станет Валерий Самков
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Шоу-бизнес
Бузова подтвердила роман с блогером Давидом Манукяном
Слухи о романе Бузовой с Манукяном ходят уже давно. Летом этого года блогер исполнил роль ее возлюбленного в новом клипе певицы «Лайкер».
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Происшествия
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Здоровье
Татьяна Голикова рассказала о провале в здравоохранении
Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, дала свой комментарий касательно оптимизации существующей системы здравоохранения.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Транспорт
Стоимость проезда в автобусах и такси города Назарово изменится
Стоимость поездки в такси изменится лишь в новогоднюю ночь и в первый день 2020 года.
Армия и оружие
При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.