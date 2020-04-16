Политика

REGNUMREGNUMОбмен пленными между ДНР и Украиной завершён

Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
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