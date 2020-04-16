Политика
REGNUMОбмен пленными между ДНР и Украиной завершён
Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
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Политика
Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса
Путин вновь обратится к россиянам из-за коронавируса. Об этом сообщает издание "ТАСС".
Открытый Нижний 13 апреля в 06:54
Общество
МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
РИА Новости 06:04
Авто
«Литфонд» проведет торги по продаже необычных автомобилей
18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги сразу несколько необычных автомобилей.
Автоновости дня 05:14
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 13 апреля заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается.
Чита.Ру 13 апреля в 19:59
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Наука
Назван ключевой виновник пандемии коронавируса
По словам специалистов института Оттавы в Канаде, промежуточными «хозяевами» коронавируса, который изначально передался от летучих мышей человеку, могли быть бездомные собаки, сообщает интернет-издание Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 01:41
Космос
15 и 16 апреля жители Башкирии смогут увидеть мини-парад планет
В апреле (как и в марте) на утреннем небе недалеко друг от друга располагаются три планеты: Юпитер, Сатурн и Марс, к которым 15 апреля присоединяется Луна.
ГТРК Башкортостан 14 апреля в 13:50
Экономика
АТБ заинтересовались четыре покупателя
Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
Авто
Стали известны новые данные о Lada Largus FL
Ранее стало известно, что Lada Largus FL получит внешний дизайн выполненный в фирменном X-образном стиле.
Тарантас Ньюс 02:29
Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
АМИТЕЛ 02:36
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Происшествия
Жителя Саратова оштрафовали за прогулку в сквере на Рахова
Выяснилось, что мужчина оказался в вечернее время в сквере имени Рахова, нарушив тем самым ограничение на посещение гражданами мест массового отдыха людей.
Взгляд-инфо 06:14
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Здоровье
Минздрав из-за коронавируса приостановил плановую вакцинацию
В России приостановлена плановая вакцинация из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Коммерсантъ 05:04
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
РБК 00:00
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58