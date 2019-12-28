Политика
ИзвестияОбмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55». Об этом 27 декабря заявил омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Армия и оружие
Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии
«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Футбол
Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС
Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Политика
WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам
Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Футбол
Инсинье вслед за Анчелотти может перейти в «Эвертон»
По информации источника, новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет подписать 28-летнего нападающего в английский клуб.
Общество
Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.
Политика
Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Происшествия
В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей
Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
Футбол
Ибрагимович стал игроком «Милана»
В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Армия и оружие
Контрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Здоровье
С.Собянин исключил ухудшение транспортной ситуации в участвующих в программе реновации районах
Программа реновации не повлечет за собой ухудшение транспортной ситуации в районах столицы.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Футбол
Байрамян признан лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре
Полузащитник Ростова Хорен Байрамян признан болельщиками лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает официальный твиттер клуба.
Происшествия
Пенсионера ранили ножом в московском метро
На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Шоу-бизнес
«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана
Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.