Политика

ИзвестияИзвестияОбмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55». Об этом 27 декабря заявил омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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В ДНР назвали число людей в списках на обмен пленными в Донбассе и дату передачи

ТАСС02:16

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

РБК02:58

ДНР подтвердила проведение обмена между Киевом и Донбассом 29 декабря

Интерфакс02:20

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Известия02:18

Суды в Харькове освободили четырех обвиняемых для обмена с Донбассом

РИА Новости05:59

В ДНР анонсировали обмен пленными с Киевом 29 декабря

RT на русском01:59

В ДНР назвали дату обмена военнопленными с Киевом

URA.Ru01:57
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Суть событий 26 декабря в 06:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографии удаленных грудных имплантов, поставленные 15 лет назад в Петербурге.
АБН 06:20
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РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости 26 декабря в 16:44
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Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости 26 декабря в 11:13
Политика

В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу

Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
RT на русском вчера в 06:09
Армия и оружие

Шойгу заявил о возросших боевых возможностях российской армии

«Боевые возможности вооружённых сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 07:44
Футбол

Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС

Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
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Политика

WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам

Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 17:07
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета вчера в 13:51
Футбол

Инсинье вслед за Анчелотти может перейти в «Эвертон»

По информации источника, новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет подписать 28-летнего нападающего в английский клуб.
Sportbox.RU 04:02
Общество

Ретейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019-м прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% — в денежном.
РИА Новости вчера в 19:18
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
Lenta.ru вчера в 10:27
Происшествия

В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

Московские полицейские задержали женщину, продавшую билеты на новогоднее представление детям с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 03:46
Футбол

Ибрагимович стал игроком «Милана»

В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Чемпионат вчера в 13:17
Армия и оружие

Контрактник из США погиб при ракетном обстреле военной базы в Ираке

REGNUM вчера в 18:50
Футбол

Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»

РИА Новости 03:13
Здоровье

С.Собянин исключил ухудшение транспортной ситуации в участвующих в программе реновации районах

Программа реновации не повлечет за собой ухудшение транспортной ситуации в районах столицы.
Агентство Москва 06:22
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет вернется обратно из-за неполадки

Интерфакс 06:21
Армия и оружие

Лазерные комплексы «Пересвет» установят на авиационном носителе

ТК Звезда 06:23
Общество

Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
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В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности

Тарантас Ньюс 26 декабря в 22:39
Футбол

Байрамян признан лучшим игроком «Ростова» в ноябре-декабре

Полузащитник Ростова Хорен Байрамян признан болельщиками лучшим игроком команды в ноябре-декабре, сообщает официальный твиттер клуба.
Советский спорт 03:47
Культура

Божена Рынска назвала возможных преемников Галины Волчек

Рамблер 04:41
Происшествия

Пенсионера ранили ножом в московском метро

На станции московского метро «Шаболовская» неизвестный ранил ножом пенсионера.
Lenta.ru 05:08
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Шоу-бизнес

«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Комсомольская правда вчера в 09:50
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
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Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
iReactor вчера в 20:07
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