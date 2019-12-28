Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55». Об этом 27 декабря заявил омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

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