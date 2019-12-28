Политика

ИзвестияИзвестияОбмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55». Об этом 27 декабря заявил омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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В ДНР подтвердили обмен пленными 29 декабря

Коммерсантъ05:12

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Интерфакс02:20

Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом

РБК02:58

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ТАСС02:16

Стала известна формула обмена пленными между Киевом и Донбассом

Взгляд.ру02:10

Обмен пленными 2019: завтра Киев передаст 87 человек в Республику

КП - Донецк02:38
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За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.
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Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Аргументы и Факты вчера в 16:13
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В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео

Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
ГЛАС.RU вчера в 09:16
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Происшествия

В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Lenta.ru 07:50
Армия и оружие

В состав ВМФ вошел новейший корабль противоминной обороны

Новый корабль носит имя Героя Социалистического Труда Владимира Емельянова, который в 1962-1974 годах был директором Средне-Невского судостроительного завода.
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Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

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Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

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РИА Новости вчера в 17:19
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Происшествия

Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки

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Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Общество

Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили

Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
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Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
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Беременная жена Тарасова сломала руку

Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
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В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку

Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга.
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В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами

По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
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Происшествия

Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать.
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Налог на доходы малоимущих может быть отменен

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Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба

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Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе

«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
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Sportbox.RU вчера в 16:43
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