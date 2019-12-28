Политика
ИзвестияОбмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пройдет в формате «87 на 55». Об этом 27 декабря заявил омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
Авто
Toyota простилась с моделью Mark X
За всю историю было выпущено 6,5 миллионов Mark II и 363,5 тысячи Mark X. Спрос на седан постепенно падал из-за моды на кроссоверы, но ценители заднего привода и «механики» продолжали покупать машину: специально для настоящих фанатов выпускалась особая версия Mark X GRMN.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате РФ
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Американский кардиолог решил подать в суд на Apple
Американский кардиолог Джозеф Визел подал в суд на компанию Apple из-за того, что она применяет методику замера скорости сердцебиения, которую он запатентовал ранее.
Футбол
Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр
Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Гаджеты
В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео
Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер
В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.
Армия и оружие
В состав ВМФ вошел новейший корабль противоминной обороны
Новый корабль носит имя Героя Социалистического Труда Владимира Емельянова, который в 1962-1974 годах был директором Средне-Невского судостроительного завода.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Футбол
«Барселона» нашла альтернативу Мартинесу в чемпионате Нидерландов
Руководство «Барселоны» нашло альтернативу форварду «Интера» Лаутаро Мартинеса в чемпионате Нидерландов.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Мужчина в Воркуте погиб, не сумев выбраться из форточки
Мужчина замёрз насмерть, не сумев выбраться из форточки в городе Воркуте.
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Общество
Памятник маршалу Коневу в Праге вновь осквернили
Установленный на площади Интербригады в чешской столице памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был осквернен неизвестными.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в канадский ресторан
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в своем заведении принца Гарри и Меган Маркл, пишет Vancouver Sun.
Шоу-бизнес
Беременная жена Тарасова сломала руку
Беременная жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сломала руку. Об этом девушка сообщила в своём инстаграме.
Происшествия
В центре Петербурга Mercedes врезался в остановку
Автомобиль врезался в остановку на Миллионной улице в центре Петербурга.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Происшествия
Мать и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае
В деревне Сидорята Пермского края произошло возгорание деревянного четырехквартирного дома, в результате чего погибли трое детей и их мать.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Футбол
Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба
Трансфер французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может сорваться.
Общество
Росстат впервые учел пенсионную реформу в демографическом прогнозе
«Расчет численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтен в прогнозе от базы на начало 2019 года», — подтвердили РБК в статистическом ведомстве.
Футбол