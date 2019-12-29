Политика

Газета.RuГазета.RuЗавершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 - в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать250

Подробнее о событии

В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости07:54

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс07:07

Киев передал в ДНР 60 пленных, а забрал 52

News.ru08:21

ДНР ожидает от Киева передачу еще 6 человек

Газета.Ru09:00

Завершился обмен пленными между Донбассом и Украиной

Радио Комсомольская правда08:20

Первый за последние два года обмен пленными в Донбассе завершен

ТАСС08:24

ДНР ожидает передачу украинским режимом еще 6 пленных

Красная весна09:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:50, Ашберн
Фигурное катание

Туктамышева представила новый образ с трубой и барабанами

Мойка78 08:37
Политика

Украина передала ДНР и ЛНР всех пленных в рамках обмена

Взгляд.ру 07:15
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Происшествия

На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел

По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
РБК 05:43
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM вчера в 14:20
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Ru 06:30
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия

Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
РБК 02:15
Гаджеты

Новые эксперименты Samsung C-Lab включают набор текста через камеру смартфона и сканер кожи головы

Как следует из названия, он использует камеру для автопортретов на смартфоне и ИИ для преобразования движений пальцев в набор текста с несуществующей клавиатуры.
3DNews 07:15
Политика

Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
РБК 08:41
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Происшествия

Пропавшие в Свердловской области туристы вернулись на базу

РИА Новости 09:08
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда

Чемпионат 09:36
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Футбол

Робби Уильямс: «Из-за „Реала“ чувствую, будто у меня маленький член»

«Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький член.
Sport24.ru 08:42
Общество

Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе.
Lenta.ru 06:19
Общество

В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией

Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Lenta.ru 05:21
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Общество

Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми

Психиатр просит не выходить на улицу в нетрезвом состоянии: нередки случаи, когда пьяные засыпали и замерзали на улице.
Интерфакс 03:06
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия 27 декабря в 17:25
Происшествия

Под Красноярском горит магазин с пиломатериалами

Пожарные тушат возгорание в магазине с пиломатериалами в Емельяновском районе Красноярского края, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
ТАСС 08:48
Игры

Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption

Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
CyberSport.ru вчера в 09:36
Армия и оружие

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота

Новый корабль приняли в состав Черноморского флота. Он носит название «Ингушетия» и оснащен «Калибрами».
Авторадио вчера в 07:47
Происшествия

Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям

Вести.Ru 08:15
Спорт

Две футболистки сборной США поженились

Футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис вступили в брак. Церемония бракосочетания прошла в Майами на Вилле Вискайя.
Sports.ru 06:57
Футбол

«Наполи» и «Ювентус» хотят совершить обмен защитниками

ГЛАС.RU 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное