Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 - в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

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