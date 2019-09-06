Политика
КоммерсантъОбмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
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с чего всё началось
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.Интерфакс01:13
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Lenta.ru 05:21
Футбол
Жиру может продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
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Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
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Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика
Двух бывших депутатов Верховной рады объявили в розыск
Депутаты Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников объявлены в розыск на Украине, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 05:47
Футбол
Семак отреагировал на освобождение Кокорина
Lenta.ru 06:16
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея
Звезда шоу "Орёл и решка" и блогер Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж.
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Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Происшествия
На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.
RT на русском 06:07
Здоровье
Кардиологи опровергли миф о вреде соли
Профессор Салим Юсуф из Канадского университета МакМастера отдельно подчеркнул, что исследование, проведенное специалистами, опровергает широко распространенное мнение о пагубном влиянии соли на организм человека.
Рамблер 05:49
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
RT на русском 01:45
Общество
Правительство выделило 26 млн рублей на закупку лекарств для детей
Правительство России выделило более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Винодельческое предприятие РПЦ получило лицензию на продажу алкоголя
Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 04:40
Происшествия
На Урале на вечеринке штаба перед выборами произошла стрельба
Уральские СМИ сообщили, что в Свердловской области в поселке Гари во время неформального празднования окончания избирательной кампании по довыборам в Госдуму в Серовском городском округе один из участников пострадал от огнестрельного ранения.
Московский Комсомолец 05:19
Здоровье
Натуральные методы помогут в борьбе с головной болью
Кроме традиционных обезболивающих таблеток существуют натуральные методы борьбы с головной болью.
Соловей.Инфо 05:36
Кино
Умерла американская модель и актриса Кэрол Линли
Актриса и модель Кэрол Линли скончалась в США в возрасте 77 лет. Жизнь артистки оборвал сердечный приступ.
Телеканал 360° 06:00
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Происшествия
Задержан капитан затонувшего в Крыму катера
Известия 05:24
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
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Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08