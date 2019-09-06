Политика

КоммерсантъКоммерсантъОбмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
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с чего всё началось

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

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Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

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