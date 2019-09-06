Политика
КоммерсантъОбмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
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с чего всё началось
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Предполагаемое начало обмена - 7 сентября.Интерфакс01:13
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
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ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
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Общество
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Экзамены отбивают желание учиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:12
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на чемпионате мира по баскетболу
Сборная России проиграла Польше в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 06:51
Политика
Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова
В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
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Интернет
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложения с трояном
Выяснилось, что им были заражены свыше 20 приложений в магазине Google Play. Общее число загрузок с вредоносным ПО достигло 472 тысяч.
Телеканал 360° 02:17
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Футбол
Кокорин может сыграть в ближайшем туре РПЛ
Как рассказал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов, нападающий «Зенита» Александр Кокорин имеет право выйти на поле в ближайшем матче РПЛ.
Все про Спорт ру 07:05
Финансы
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия вчера в 17:02
Футбол
«МЮ» предложит новый контракт Погба
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Авто
Toyota разработала платформу для компактных автомобилей
Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
SpeedMe вчера в 07:03
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Общество
Сын Маслякова стал основным владельцем КВН
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Общество
В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира
REGNUM вчера в 11:57
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Культура
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Космос
В Воронеже продают грунт с Луны
Некий мужчина по имени Олег продавал в Воронеже лунный грунт.
МОЁ! Оnline Воронеж 07:15
Политика
Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.
Коммерсантъ 04:33
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55