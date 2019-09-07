Политика

REGNUMREGNUMОбмен заключенными между Россией и Украиной завершен — Москалькова

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила сегодня, 7 сентября, что обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной фактически завершен и самолеты с обмениваемыми лицами скоро приземляться в Москве и Киеве.
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Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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