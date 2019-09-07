Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

По сведениям «Интерфакса», следующий этап обмена контактная группа по Украине обсудит в Минске 18 сентября. На этот раз, по формуле "200 на 70".
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Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

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