Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

По сведениям «Интерфакса», следующий этап обмена контактная группа по Украине обсудит в Минске 18 сентября. На этот раз, по формуле "200 на 70".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия и Украина обменялись заключенными

Коммерсантъ05:28

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

РБК07:43

Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы15:00

Россия и Украина обменялись заключенными

BFM.ru06:19

Что произошло за день: суббота, 7 сентября

Интерфакс13:40

Среди обмениваемых россиян и украинцев – Вышинский, Сенцов и Цемах

Профиль06:05

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Общественное телевидение России07:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:50, Вашингтон
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Общество

На курорте Сочи выпал первый снег

На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика

В Хабаровском крае начался Единый день голосования

AmurMedia.ru 18:32
Шоу-бизнес

Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины

Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Футбол

«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки

«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».
Sportbox.RU 14:24
Фигурное катание

Медведева упала во время своей новой короткой программы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.
Sport24.ru 11:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прибыл на бой с Дастином Порье

Бой за титул между Хабибом и Порье пройдет сегодня вечером.
Говорит Москва 14:55
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика

В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

РИА Новости вчера в 09:26
Общество

На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Культура

Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича.
Вести.Ru 14:47
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сильно похудел после лечения

StarHit.ru 12:30
Шоу-бизнес

После прибытия в Нью-Йорк Меган Маркл отправилась на йогу

Меган Маркл направилась в Modo Yoga, где посетителям предлагаются занятия в экологической студии в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке.
ГЛАС.RU 08:08
Футбол

Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год

Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.
UfaTime.ru 05:17
Армия и оружие

США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая

США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru 13:11
Шоу-бизнес

Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко

В ролике девушка и испанский актер Марио Касас сидят в карете – он, заглядывая скромно в глаза замужней Тодоренко, произносит три заветных слова по-русски.
Gazeta.SPb 16:11
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Армия и оружие

Секретарь СБ Армении изучил ситуацию на границе Карабаха и Азербайджана

Оперативно-тактическую ситуацию на линии соприкосновения с Азербайджаном обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр обороны Нагорного Карабаха, генерал-лейтенантом Карен Абрамян, сообщает 7 сентября издание NEWS.am.
REGNUM 07:23
Теннис

Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Футбол

Эквадор предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу

Президент Эквадора Ленин Морено предложил отправить заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Колумбией и Перу.
ТК Звезда 20:34
Политика

На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Политика

В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Музыка

Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»

Znak.com 07:31
Общество

В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей

В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Авто

УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151

Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, осуждённый в 2015 году в России на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Весной 2014 года после присоединения Крыма к Российской Федерации задержан российскими правоохранительным органами в Крыму по подозрению в терроризме.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное