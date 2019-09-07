Политика
Эхо МосквыРоссия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35»
По сведениям «Интерфакса», следующий этап обмена контактная группа по Украине обсудит в Минске 18 сентября. На этот раз, по формуле "200 на 70".
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Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
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На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
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В Хабаровском крае начался Единый день голосования
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Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Футбол
«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».
Sportbox.RU 14:24
Фигурное катание
Медведева упала во время своей новой короткой программы
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.
Sport24.ru 11:35
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Хабиб Нурмагомедов прибыл на бой с Дастином Порье
Бой за титул между Хабибом и Порье пройдет сегодня вечером.
Говорит Москва 14:55
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На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
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В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Культура
Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру
9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича.
Вести.Ru 14:47
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Шоу-бизнес
После прибытия в Нью-Йорк Меган Маркл отправилась на йогу
Меган Маркл направилась в Modo Yoga, где посетителям предлагаются занятия в экологической студии в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке.
ГЛАС.RU 08:08
Футбол
Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год
Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.
UfaTime.ru 05:17
Армия и оружие
США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая
США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru 13:11
Шоу-бизнес
Марио Касас признался в любви Регине Тодоренко
В ролике девушка и испанский актер Марио Касас сидят в карете – он, заглядывая скромно в глаза замужней Тодоренко, произносит три заветных слова по-русски.
Gazeta.SPb 16:11
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Армия и оружие
Секретарь СБ Армении изучил ситуацию на границе Карабаха и Азербайджана
Оперативно-тактическую ситуацию на линии соприкосновения с Азербайджаном обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр обороны Нагорного Карабаха, генерал-лейтенантом Карен Абрамян, сообщает 7 сентября издание NEWS.am.
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Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Футбол
Эквадор предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу
Президент Эквадора Ленин Морено предложил отправить заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Колумбией и Перу.
ТК Звезда 20:34
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На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Музыка
Диана Гурцкая спела для главного единоросса Москвы: «Я не вижу других кандидатов»
Znak.com 07:31
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Авто
УАЗ показал секретный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
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