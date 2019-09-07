Политика

REGNUMREGNUMОбмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

Даже если все осуждённые в России украинцы будут возвращены на Украину, борьба с врагом не закончится, заявил вернувшийся из РФ с партией обмененных заключённых Олег Сенцов, сообщает УНИАН.
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