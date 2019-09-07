Политика
REGNUMОбмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
Даже если все осуждённые в России украинцы будут возвращены на Украину, борьба с врагом не закончится, заявил вернувшийся из РФ с партией обмененных заключённых Олег Сенцов, сообщает УНИАН.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя
Чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул в бою с американцем Дастином Порье.
Pravda.Ru вчера в 17:13
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вести.Ru 03:38
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда 04:23
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Футбол
Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт
Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
На 12:00 явка на выборах в Оренбургской области составила более 16%
РИА Оренбуржье 04:18
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
Российская газета 03:58
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Здоровье
Республиканская больница Бурятии получила современное оборудование
Номер один вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Здоровье
Реновация реабилитации: восстановлением пациентов займутся новые врачи
Восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
В Купчино наблюдатели отправились в погоню за бюллетенями
Более 30 минут наблюдатели преследовали автомобиль, побывав в промзонах и на заправках.
Росбалт 04:03
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Политика
Явка избирателей по Иркутской области на 15:00 составила 18%
Твой Иркутск 04:00
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Политика
Протестующие в Гонконге попросили помощи у США
Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
REGNUM 04:14
Происшествия
Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области
90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.
ТАСС 03:48
Технологии
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra вчера в 07:12
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Музыка
Театральные коллективы выступят 8 сентября на фестивале «Москва дизайнерская» в «Музеоне»
Театральные коллективы "Брусникинцев" и "Sun Nation" выступят на показах во второй день фестиваля "Москва дизайнерская".
ТАСС 03:08
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48