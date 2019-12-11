Экономика
Вести.ФинансОбналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза
Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Музыка
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Политика
В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Армия и оружие
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Единоборства
Тактаров поведал об условиях боя против Александра Емельяненко
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров рассказал, на каких условиях бы он мог принять бой против Александра Емельяненко.
Общество
Четверть россиян боятся увольнения
Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Общество
Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах
Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Хоккей
Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достаточно хорошо подготовились к введению потолка заработных плат.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
БАМу и Транссибу вдвое урезали финансирование на 2019 год
Финансирование БАМа и Транссиба на 2019 год урезано более, чем в 2 раза.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28
В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.