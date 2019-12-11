Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансОбналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза.
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В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов

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Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг

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Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

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С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей

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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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