Экономика
Вести.ФинансОбналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза
Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза.
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В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов
Говорит Москва11 декабря в 12:00
В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли
БИЗНЕС Online11 декабря в 08:54
Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг
Агентство новостей розничной торговли11 декабря в 07:37
С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей
Аргументы и Факты11 декабря в 11:00
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