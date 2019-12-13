Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансОбналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов

Говорит Москва11 декабря в 12:00

Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Вести.Финанс11 декабря в 07:05

В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли

БИЗНЕС Online11 декабря в 08:54

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

РБК11 декабря в 08:25

Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг

Агентство новостей розничной торговли11 декабря в 07:37

С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей

Аргументы и Факты11 декабря в 11:00

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

РИА Новости11 декабря в 06:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»

RT на русском 05:41
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

Интерфакс 05:25
Космос

Тайну лунной яркости подскажет новый телескоп

Сегодня лучшие измерения ученых точны в пределах от 3% до 5%. Но поскольку спутники наблюдения за Землей используют Луну для калибровки своих измерений, исследователи предпочли бы, чтобы эта неопределенность уменьшилась до 1%. Большинство прошлых исследований пытались оценить яркость Луны с помощью телескопов, которые находились на Земле.
AstroNews.ru 10 декабря в 13:35
Общество

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
РИА Новости 07:23
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Политика

Россия и Украина начали переговоры по транзиту газа

Напомним, в конце 2019 года истекает действующий контракт на транзит российского газа через Украину.
Аргументы и Факты 06:43
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

REGNUM 03:13
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Политика

МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса

Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.
Известия 03:11
Интернет

«Яндекс» увидел в разбирательстве с Nginx риски для IT-рынка

В «Яндексе» считают, что любые попытки преследования компаний за создание программ с открытым кодом (таких как у Nginx) повлекут за собой негативные последствия для всего IT-рынка.
Компания 05:04
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

Япония займется разработкой нового истребителя

Японские власти сообщили, что в стране уже в 2020 году может начаться разработка нового истребителя на замену F-2.
Свободная Пресса 00:19
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском вчера в 15:35
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у двух банков - "Кранбанка" и "Невского народного банка".
Piter.tv 02:13
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Космос

Илон Маск отправит коноплю и кофе на МКС в 2020 году

Life.ru вчера в 19:11
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

Lenta.ru 07:37
Авто

Компания Kia зарегистрировала новый фирменный логотип

Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Тарантас Ньюс вчера в 08:47
Общество

Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года

С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
КП - Беларусь 04:25
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Политика

Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости вчера в 16:48
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное