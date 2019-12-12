Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансОбналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы "теневой экономики", сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза.
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