Экономика

РБКРБКОбналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.
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В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов

Говорит Москва12:00

С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей

Аргументы и Факты11:00

Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Вести.Финанс07:05

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

РБК08:25

Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг

Агентство новостей розничной торговли07:37

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БИЗНЕС Online08:54

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

РИА Новости06:52
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Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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