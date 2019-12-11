Экономика

РБКРБКОбналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.
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Подробнее о событии

Нотариусы получат новые полномочия? Обналичка станет сложнее?

REGNUM13:40

В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли

БИЗНЕС Online08:54

С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей

Аргументы и Факты11:00

В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов

Говорит Москва12:00

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

РБК08:25

Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Вести.Финанс07:05

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

РИА Новости06:52
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Футбол

«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В другом матче группы C английский "Манчестер Сити", обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял "Манчестер Сити", набрав 14 очков в шести матчах, второй стала "Аталанта" (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 14:54
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Футбол

Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 11:56
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Коммерсантъ 14:31
Армия и оружие

Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Российская газета 03:05
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Игры

Классической Doom исполнилось 26 лет

Серия компьютерных игр Doom отметила 26-й день рождения. Первая часть шутера вышла 10 декабря 1993 года.
CyberSport.ru вчера в 04:27
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Авто

Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года

Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Коммерсантъ 09:28
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Коммерсантъ 13:57
Происшествия

Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно

Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
РБК 14:56
Общество

Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой

Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Взгляд.ру 10:59
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses 03:27
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Здоровье

В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза

Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
BFM.ru 10:59
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Общество

В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад

В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Россия – Культура 12:26
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Коммерсантъ 08:46
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
РБК 13:02
Экономика

Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

Реальная зарплата россиян в 2020 году может вырасти на 2,5 %. Больше всего рост произойдет в таких городах, как Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома, сообщает Российская газета.
Профиль 06:45
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM 09 декабря в 23:44
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости 13:49
Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
РИА Новости 06:22
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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