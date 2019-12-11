Экономика
РБКОбналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.
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Футбол
«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов
В другом матче группы C английский "Манчестер Сити", обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял "Манчестер Сити", набрав 14 очков в шести матчах, второй стала "Аталанта" (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Футбол
Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Шахтером»
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и итальянской «Аталанты» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Армия и оружие
Главком ВМФ России подтвердил разработку подлодок пятого поколения
Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подтвердил, что ведется работа по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Игры
Классической Doom исполнилось 26 лет
Серия компьютерных игр Doom отметила 26-й день рождения. Первая часть шутера вышла 10 декабря 1993 года.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Авто
Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года
Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии и Ливии, а также двусторонние отношения.
Происшествия
Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно
Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
Общество
Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой
Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Здоровье
В Россию срочно поставят лекарство от муковисцидоза
Антибиотик поставят безвозмездно через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом для максимально быстрого решения вопроса, рассказал Сайткулов на круглом столе в Общественной палате.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей
Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Общество
Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Общество
В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад
В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Экономика
Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году
Реальная зарплата россиян в 2020 году может вырасти на 2,5 %. Больше всего рост произойдет в таких городах, как Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома, сообщает Российская газета.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Общество
Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G
Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.