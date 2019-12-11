Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

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