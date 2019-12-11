Экономика

РБКРБКОбналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.
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Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

РБК08:25

С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей

Аргументы и Факты11:00

В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли

БИЗНЕС Online08:54

В Росфинмониторинге заявили об увеличении обналичивания через нотариусов

Говорит Москва12:00

Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг

Агентство новостей розничной торговли07:37

Обналичивание через нотариусов выросло в 2,5 раза

Вести.Финанс07:05

Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

РИА Новости06:52
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Политика

Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
ТАСС 17:56
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
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В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 07:51
Технологии

В США представили первый серийный экзоскелет Guardian XO

Военное обозрение 08:21
Экономика

«Новапорт» получит контроль над реконструируемым аэропортом Барнаула

Ранее сообщалось, что Алтайский край также рассчитывает на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту.
Интерфакс 04:57
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Правительство Германии "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток – 2", такое мнение в интервью РИА Новости высказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.
РИА Новости 19:05
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Политика

«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
РБК 19:33
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 11 декабря приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне.
REGNUM 14:26
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Авто

В Дмитрове соревновались беспилотные авто

В подмосковном Дмитрове соревновались автомобили-беспилотники. Там прошел финал национального конкурса "Зимний город".
Общественное телевидение России вчера в 13:05
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США

Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
ПолитРоссия 14:56
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Политика

Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
News.ru вчера в 16:53
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 16:09
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час.
Piter.tv 09 декабря в 12:25
Политика

Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой

Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
RT на русском 15:41
Общество

ФБК сообщил о новом поступлении платежа из-за рубежа

На счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сегодня попытались перевести 100 долларов из-за рубежа.
Эхо Москвы 11:47
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Музыка

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com 00:46
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Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 17:13
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings 17:07
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