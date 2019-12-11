Экономика
РБКОбналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.
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Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг
Агентство новостей розничной торговливчера в 07:37
С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 11:00
В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:54
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Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
В брифинге Авакова по делу Шеремета приме участие Зеленский
В брифинге министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который посвящен существенному продвижению в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета, будут участвовать президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.
Происшествия
На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Футбол
Американский миллиардер захотел купить «Челси» у Абрамовича
Американский бизнесмен, совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли хотел купить лондонский футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Происшествия
СК начал проверку после смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов скончался на 43-м году жизни.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Происшествия
Челнинцы напуганы жвачками, которые якобы раздают детям в школах
Мессенджер WhatsApp снова раскален В мессенджере WhatsApp среди челнинцев разлетелась новость о том, что в одной их школ города ученикам младших классов раздали жвачки, которые на самом деле являются веществом под названием снюс.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Финансы
Рынок устремился вверх после решения ФРС
Российский рынок воодушевлен решением ФРС по ставке гораздо больше остальных.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Следователь по делу Серебренникова стал генералом
По версии следствия, Серебренников вместе с продюсерами и экс-чиновницей Минкульта похитил 133 из 214 миллионов рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА
«Витязь» обменял нападающего Миро Аалтонена в СКА.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Гаджеты
Intel обещает перейти на техпроцесс 1,4 нанометра к 2029 году
Как известно, компания Intel до сих пор не может совладать с 10-нанометровым техпроцессом.
Политика
Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Происшествия
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Общество
Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира
«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.