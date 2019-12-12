Экономика
РБКОбналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.
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В России через сомнительные операции с нотариусами обналичили 5 млрд рублей. Схему пока не побороли
БИЗНЕС Onlineвчера в 08:54
С начала 2019 года с помощью нотариусов было обналичено около 5 млрд рублей
Аргументы и Фактывчера в 11:00
Крупный ритейл злоупотребляет теневой инкассацией: Росфинмониторинг
Агентство новостей розничной торговливчера в 07:37
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Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
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Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
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Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
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Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА
Как полагает следствие, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой боец ММА Ширинов совершил изнасилование 13-летней девочки, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.
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В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
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