Росфинмониторинг предлагает решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин.

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Общество Киевскому рок-музыканту предъявили обвинения в убийстве Шеремета Рок-музыкант из Киева Андрей Антоненко (известен под псевдонимом Riffmaster) сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве российского журналиста Павла Шеремета.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Общество Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости» В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Экономика Госдума повысила МРОТ на 850 рублей С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко покидает пост Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.

Политика Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.

Финансы Курс доллара опустился ниже 63 рублей Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "формула будущего" страны состоит из пяти условий, главное из которых - достижение мира в стране.

Политика Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции Президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда заявил о том, что «жизнь, ее развитие» требуют «нового осмысления» Конституции.

Происшествия Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА Как полагает следствие, 4 декабря в квартире одного из домов в поселке Металлострой боец ММА Ширинов совершил изнасилование 13-летней девочки, воспользовавшись ее бессознательным состоянием.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Общество Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.