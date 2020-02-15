Общество
Lenta.ruОбнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России
МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Общество
Франция сообщила о первой в Европе смерти от коронавируса
Во Франции от нового типа коронавирусной инфекции умер 80-летний китайский турист, сообщила министр здравоохранения страны Аньез Бузин.
Хоккей
Алексей Морозов стал президентом КХЛ
Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.
Футбол
Гвардиола задумался над уходом из «Манчестер Сити»
Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из английского клуба по окончании нынешнего сезона.
Политика
Международная конференция по безопасности открылась в Мюнхене
Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. В Мюнхене открылась Международная конференция по безопасности, сообщает ТАСС.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужской спринт ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России определился с составом биатлонистов на мужской спринт чемпионата мира. Гонка состоится в субботу, 15 февраля.
Гаджеты
Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android
По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
Биатлон
Евгений Устюгов и Светлана Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Политика
Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»
Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Политика
Путин обязал ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
В пятницу, 14 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин обязал ЦИК организовать и провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Авто
Купе BMW M2 получило спецверсию от мастера граффити
Компания BMW совместно с граффити-художником Леонардом Хилтоном МакГурром, более известным, как Futura 2000, создали три уникальных арт-кара на базе "заряженного" купе M2 Competition.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Политика
Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
В Москве проходит митинг за референдум по поправкам в Конституцию
С.Удальцов добавил, что с трибуны звучат призывы бойкотировать голосование по поправкам или голосовать на нем протестно, если требования оппозиции не будут восприняты.
Футбол
Бывший вратарь сборной России станет игроком тульского «Арсенала»
Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин станет игроком тульского "Арсенала".
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Армия и оружие
Появилось видео перехвата израильских ракет улучшенными средствами ПВО Сирии
Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС
Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Армия и оружие
В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ
Вооруженные силы Украины в скором времени получат вторую партию модернизированных на Киевском бронетанковом ремонтном заводе ОБТ Т-72АМТ.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Армия и оружие
Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Политика
Помпео назвал заявления о смерти НАТО сильно преувеличенными
Заявления о смерти НАТО сильно преувеличены, заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.