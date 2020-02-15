с чего всё началось

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Обнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

Происшествия Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.

Хоккей Алексей Морозов стал президентом КХЛ Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.

Политика Путин обязал ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию В пятницу, 14 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин обязал ЦИК организовать и провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Авто Купе BMW M2 получило спецверсию от мастера граффити Компания BMW совместно с граффити-художником Леонардом Хилтоном МакГурром, более известным, как Futura 2000, создали три уникальных арт-кара на базе "заряженного" купе M2 Competition.

Политика Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.

Общество Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.

Экономика Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.