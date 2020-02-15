Общество

Lenta.ruLenta.ruОбнародован десятилетний план борьбы с наркотиками в России

МВД России обнародовало проект указа президента о стратегии борьбы с наркотиками до 2030 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Существует 14 основных угроз национальной безопасности России в сфере контроля за оборотом наркотиков, говорится в созданном МВД проекте Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, который размещен
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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