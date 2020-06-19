Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая обнародовал данные генома коронавируса, выявленного на оптовом рынке Пекина. Выяснилось, что образцы инфекции старше штаммов, распространенных в Европе.

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября. 414

Шоу-бизнес Лолита вспомнила, как Алла Пугачева ее критиковала Лолита подчеркнула, что Пугачева ее никогда не хватила, только критиковала. Лишь недавно она начала слышать приятные слова в свой адрес. 2

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4,4K

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 709

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 290

Происшествия В Чите автомобиль с детьми и взрослыми утонул в озере В Чите машина с двумя детьми и взрослыми скатилась в озеро Кенон. Один человек погиб, сообщили в СУ СК РФ по региону. 4

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,6K

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 688

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 181

Общество «Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д. 72

Экономика Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg. 1

Политика ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.

Армия и оружие Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России. 212

Политика ЕС продлил санкции против Крыма Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году. 523

Политика США расширили санкции против «режима Асада» в Сирии Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал жесткие экономические санкции против руководства Сирии, в том числе президента Башара Асада и его жены. 553

Происшествия В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка Следователи в Кузбассе проводят проверку по факту гибели девочки в городе Мариинске, которая скончалась на улице утром в пятницу, предположительно, после вдыхания газа из баллона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. 11

Общество В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре Настоятельница Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия (Николая Романова), который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 4K