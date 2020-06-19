Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине. Информация была передана Всемирной организации здравоохранения.

Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине

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