Коронавирус
КоммерсантъКитай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине
Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР обнародовал данные о геноме штамма коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине. Информация была передана Всемирной организации здравоохранения.
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Ученые нашли различие между пекинским и европейскими штаммами коронавируса
Московский Комсомолец05:48
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Коммерсантъ вчера в 22:38
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
NewInform вчера в 01:38
Политика
Россия ответила Белоруссии на слова о «кукловодах» из «Газпрома»
В Кремле ответили на обвинения Белоруссии в адрес российского газового монополиста «Газпром» в причастности к скандалу вокруг Белгазпромбанка.
Lenta.ru 06:00
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина хочет добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, она должна сначала сделать демаркацию границ в этом районе и согласовать это с Россией.
РБК 01:54
Политика
Путин выступит с обращением по поправкам к Конституции 29 или 30 июня
Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
МР7.ру вчера в 02:07
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор снял требования по блокировке мессенджера Telegram в России, сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:41
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Авто
«АвтоВАЗ» разработал гоночную Lada Granta
Фото: Lada Спортивное подразделение «АвтоВАЗа» разработало гоночную версию Lada Granta.
Daily-Motor.Ru 04:38
Кино
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix «Проклятая»
На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер фэнтези-сериала сервиса "Проклятая" (Cursed), в основе которого - одноименный брутальный роман Тома Уилера с иллюстрациями Фрэнка Миллера, автора "Города грехов".
Российская газета 05:30
Общество
The Last of Us Part II вышла. Стоимость игры составляет 4499 рублей
Чемпионат вчера в 20:36
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Общество
Минстрою предложили законсервировать мусоропроводы в домах
Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правого общества направили в Минстрой предложение, согласно которому все мусоропроводы в российских домах следует законсервировать.
Rusbankrot.ru вчера в 06:01
Политика
Песков: Путин сообщит, когда примет решение по новым мерам поддержки
Решения по новым мерам поддержки граждан и экономики пока не приняты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:10
Политика
МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу
В министерстве иностранных дел России высказали мнение, что ситуация с коронавирусом в мире еще не стабильна и поездки могут быть опасны.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ вчера в 08:56
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Российская газета 05:12
Финансы
Банк России может вновь снизить ключевую ставку 19 июня
Очередное заседание совета директоров Банка России будет проведено 19 июня, в ходе совещания может быть принято решение о снижении ключевой ставки.
Народные новости 05:07
Экономика
Сбербанк начал взимать комиссию с переводов через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы, пишет «Коммерсантъ». С начала лета за перечисление любой суммы нужно платить 1%.
BFM.ru 05:03
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России после пандемии
Повышение цен на автомобили эксперт связал с ростом доллара.
ФАН 03:29
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Экономика
РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК 00:30
Шоу-бизнес
Домогаров заявил о неуважении к зрителям и нежелании выходить на сцену
По словам артиста, «катастрофа, которая произошла, — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества», из-за чего у него нет желания выходить на сцену к зрителям, которых он больше не уважает.
Известия 04:44
Общество
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых центрах, где по-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 06:10
Футбол
ЦСКА заявил защитника Тикнизяна на оставшуюся часть сезона
Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 защитника Наира Тикнизяна, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU вчера в 23:52
Общество
Журналиста «Дождя» вызвали в центр «Э» после сюжета о покупке голосов
Центр по противодействию экстремизму МВД по Москве (центр «Э») вызвал для дачи показаний специального корреспондента «Дождя» Антона Баева, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Коммерсантъ 05:54
Политика
Путин назвал законным присоединение Прибалтики к СССР
Президент России Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest обосновал присоединение прибалтийских государств к СССР после начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:15