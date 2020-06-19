Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОбнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
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В Китае расшифровали данные выявленного на рынке в Пекине генома COVID-19

РБК01:04

Китай предоставил ВОЗ информацию о геноме выявленного в Пекине коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:41

Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штаммов

Газета.Ru01:21

В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов

ТАССвчера в 23:06

Расшифрован геном «пекинского» коронавируса

Вести.Ruвчера в 21:53

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

РИА Новостивчера в 21:45

Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине

Коммерсантъ00:27
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 04:11
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Происшествия

Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы

Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Происшествия

В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки

Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

Доработанный план восстановления экономики направлен Путину

Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 04:08
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
РИА Новости вчера в 17:00
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
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Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
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Происшествия

В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию

Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию.
RT на русском 02:10
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
1,6K
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой

Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru 02:43
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Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru вчера в 06:26
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Общество

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
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Футбол

Титульный спонсор «Ростова» обратится к руководству ФК «Сочи»

Компания призывает перенести сегодняшний матч «Сочи» — «Ростов». Болельщики могут подписать петицию на сайте: http://chng.it/VG9sg26w .
ФК Ростов 03:50
Киберспорт

NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO

В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ 17 июня в 03:56
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Газета.Ru 00:00
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Футбол

Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
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Общество

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
6
Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Наука

Углекислый газ разложили с помощью СВЧ-разряда

Индикатор 17 июня в 07:40
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Общество

Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке

Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Политика

Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России

Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
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Финансы

Центробанк планирует снизить ключевую ставку до исторического минимума

Сразу на один процентный пункт снизит Центробанк ключевую ставку — она опустится до рекордных 4,5%, сообщает ПРАЙМ.
ИА СИА-Пресс 01:46
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