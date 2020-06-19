Коронавирус
РИА НовостиОбнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
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Китай предоставил ВОЗ информацию о геноме выявленного в Пекине коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:50, Ашберн
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Компания призывает перенести сегодняшний матч «Сочи» — «Ростов». Болельщики могут подписать петицию на сайте: http://chng.it/VG9sg26w .
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В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
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Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
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