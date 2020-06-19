Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

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