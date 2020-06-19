Коронавирус
РИА НовостиОбнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
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с чего всё началось
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.РИА Новостивчера в 21:45
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Китай предоставил ВОЗ информацию о геноме выявленного в Пекине коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:41
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