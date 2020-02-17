Общество
Вести.RuОбнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
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с чего всё началось
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новостивчера в 16:40
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Рейтинг регионов по качеству жизни за 2019 год вновь возглавила Москва
Московский Комсомолецвчера в 17:15
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