МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Региональный рейтинг по качеству жизни за 2019 год возглавили Москва и Петербург, а в конце списка оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

с чего всё началось

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

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