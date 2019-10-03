Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruОбнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году

РИА Новости10:12

Опубликован сценарий ядерной войны в 2025 году

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Ученые спрогнозировали сценарий ядерной войны в 2025 году

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Ученые опубликовали сценарий ядерной войны в 2025 году

РЕН ТВ07:46

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Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
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