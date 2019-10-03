Армия и оружие
Lenta.ruОбнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном
Российская газета03 октября в 08:05
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Политика
Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Хоккей
ЦСКА на своем льду разгромил рижское «Динамо»
Динамо с шестью очками расположилось на 12-м месте.
Советский спорт 12:29
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Анна на протяжении целого месяца хранила молчание.
Живая Кубань 11:50
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания 02 октября в 16:43
Общество
В Риге прошёл марш защиты русских школ
REGNUM 11:40
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Политика
Формула Радика: украинский журналист предложил план зачистки Донбасса
Львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры" на канале "Первый западный" призвал избивать жителей Донбасса за неправильный ответ на "Слава Украине".
КП - Донецк 12:22
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда вчера в 19:44
Политика
Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе
Полиция Донецкой области Украины разрабатывает план восстановления работы на территориях региона, которые сейчас неподконтрольны украинской власти, сообщает областное управление полиции.
РИА Новости 08:33
Политика
Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина
Шведская экоактивистка Грета Тунберг после высказывания Путина изменила описание в Twitter.
Деловое.ТВ вчера в 06:52
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Энергетика
Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике
Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.
News.ru 09:17
Происшествия
Красноярские школьники вставили снимок учителя в порноролик
В Красноярске ученики одной из школ решили пошутить над своей пожилой учительницей и вставили её фото к посту с порнороликом, в котором фигурирует человек, лишь отдаленно похожий на учителя, сообщает «МК-Красноярск» со ссылкой на профиль пресс-секретаря управления образования края Евгения Тимашева в социальных сетях.
Московский Комсомолец вчера в 03:00
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Экономика
Минфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Фигурное катание
Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии
Japan Open Сайтама, Япония Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) – 160,53 2. Алина Загитова (Россия) – 154,41 3.
Газета.Ru 03:00
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47