Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuОбнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Ученые оценили последствия возможной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Работа исследователей под названием "Быстрое расширение ядерных арсеналов Индии и Пакистана предвещает региональную и глобальную катастрофу" была опубликована в журнале Science Advances.
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Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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