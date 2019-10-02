Армия и оружие
Газета.RuОбнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Ученые оценили последствия возможной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Работа исследователей под названием "Быстрое расширение ядерных арсеналов Индии и Пакистана предвещает региональную и глобальную катастрофу" была опубликована в журнале Science Advances.
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Ученые смоделировали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном
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