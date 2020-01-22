Политика

Газета.RuГазета.RuОбнародован состав нового правительства

Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Премьер-министр Михаил Мишустин будет иметь девять заместителей.
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Кроме того, согласно указу
 Путина «О структуре федеральных органов исполнительной власти», упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли к Минэкономразвития.
Юга.рувчера в 12:55

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Политологи отметили баланс молодости и опыта в новом правительстве

РИА Новости11:33

Стали известны члены нового правительства. Полный список

Телеканал 360°вчера в 12:13

В России объявлен новый состав правительства

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Кадровая детоксикация правительства

Ведомостивчера в 18:53

Стали известны доходы членов нового правительства России

Lenta.ruвчера в 18:09

Технократический перебор: каким получился кабинет Михаила Мишустина

РБКвчера в 15:20

Премьер и его команда

Вечерняя Москва06:02
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Политика

Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры

Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Экономика сегодня 12:42
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»

Игромания.ру 09:20
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
РБК 12:03
Политика

Совет Федерации назначил генпрокурором Игоря Краснова

В Совете Федерации одобрили предложение Владимира Путина освободить от должности генпрокурора Юрия Чайку.
Дождь 04:11
Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Нева Спорт 12:34
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
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Google презентовал конверт для борьбы с зависимостью от смартфона

Проект компании Google «Цифровое будущее» призван для помощи людям в поиске баланса в использовании технологий.
ToDay News Ufa 05:27
Экономика

Орешкин оценил уровень неравенства в России

Уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но все еще остается недопустимо высоким.
Lenta.ru 10:59
Кино

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
Политика

Зеленский рассказал о «новой нормальности» и обвинил Россию в аннексии

Выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в захвате территорий.
Lenta.ru 12:46
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Политика

Владимир Путин высказался о парламентской республике в России

Конституционные поправки, предложенные Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 15 января, заставили ряд комментаторов предположить, а не намечается ли в России дрейф в сторону парламентской республики.
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Авто

В России дилеры Renault столкнулись с дефицитом кроссоверов Duster

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Политика

Названы покинувшие правительство России чиновники

Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
Газета.Ru 09:29
Общество

Многодетным отцам могут снизить пенсионный возраст

В Госдуме предложили понизить границы пенсионного возраста для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:45
Здоровье

Курганские врачи требуют отставки главы департамента здравоохранения

Независимый профсоюз «Альянс врачей» опубликовал на сайте Change.org петицию с требование уволить главу департамента здравоохранения Курганской области Ларису Кокорину.
УралПолит.Ru 07:27
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
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Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина опубликовала зимнее фото в бикини

Уроженка Рязанской области 41-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала в Instagram фото в бикини, сделанное на Черном море.
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Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
РБК 12:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала очаровательные фото трехлетнего сына

Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак растит сына Платона от популярного актера и режиссера Максима Виторгана.
Летидор 01:30
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Происшествия

В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»

В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Газета.Ru 09:20
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Космос

Внеземные формы жизни могли незаметно попасть на нашу планету

На Земле могут незаметно для людей существовать инопланетные формы жизни.
Что происходит 13:32
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