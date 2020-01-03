Общество

Газета.RuГазета.RuОбнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Опубликована декларация о доходах Зеленского

РИА Новости11:34

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Газета.Ru11:43

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о доходах

Эхо Москвы12:30

Опубликована декларация доходов Зеленского

Московский Комсомолец11:53

Зеленский раскрыл свои доходы

Комсомольская правда12:25

Зеленский опубликовал декларацию о доходах. Президент Украины заработал больше, чем Путин год назад

Фонтанка.Ру11:56

Обнародована декларация о доходах Зеленского

News.ru11:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны России отреагировали на убийство генерала Сулеймани

СМИ увидели в убийстве Сулеймани признаки третьей мировой войны Как отметили в российском военном ведомстве, генерал Сулеймани был грамотным военачальником, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием в Ближневосточном регионе.
Профиль 09:42
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой

Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
MedikForum.ru вчера в 16:16
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Кино

Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей

Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Lenta.ru 12:09
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Происшествия

Участниками массовой драки в ресторане оказались хирурги БСМП Ростова

Участниками массовой драки во время новогоднего корпоратива в ресторане "Каньон" Ростова-на-Дону оказались хирурги БСМП-2.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Шоу-бизнес

Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком

Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
Paparazzi.ru вчера в 14:31
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Общество

Название «Голландия» официально перестало существовать

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название "Голландия" для Нидерландов.
Life.ru 01 января в 16:15
Политика

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Шоу-бизнес

Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа

Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Wday.ru 02:15
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Происшествия

В СК назвали возможную причину гибели семьи при пожаре в Подольске

RT на русском 12:43
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Украина.ру 10:42
Армия и оружие

Пентагон ликвидировал «серого кардинала» Ближнего Востока

Пентагон ликвидировал «серого кардинала» Ближнего Востока Операция по ликвидации в Ираке одной из самых влиятельных фигур на Ближнем Востоке — командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может привести к непредсказуемым последствиям в регионе.
Коммерсантъ 09:11
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Lenta.ru 10:34
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Студия Квартал-95
Украинская компания
Украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное