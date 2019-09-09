Происшествия
Lenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
Вообще в любом деле есть две стороны, у которых (и это нормально) зачастую совершенно разный взгляд на одно и то же событие. Но в деле Михаила Хачатуряна и его трех дочерей эта разница слишком уж потрясает.Московский Комсомолецвчера в 09:31
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«Буду бить за все, убивать». СМИ опубликовали переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми
Телеканал 360°вчера в 10:39
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Наука
Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 вчера в 13:27
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 04:13
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Финансы
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ
Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".
ПРАЙМ вчера в 14:16
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Более трети россиян (36%) не согласятся на предложение работодателя получать "серую" или "черную" зарплату, показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 20:20
Кино
Paramount снимет новую версию боевика «Без лица»
Киностудия Paramount Pictures снимет новую версию знаменитого боевика 1997 года выпуска "Без лица".
Kinonews.ru 01:32
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
Новые очаги вируса африканской чумы свиней (АЧС) выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает во вторник пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ТАСС вчера в 22:00
Технологии
«Газпром-медиа» к ноябрю может стать совладельцем «Витрины ТВ»
В 2018 году совладельцами «Витрины ТВ» стали «Первый канал», ВГТРК и «СТС Медиа».
Telesputnik.ru 03:42
Политика
Китай жестко ответил главе МИД Германии
Власти КНР считают неприемлемой позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса по Гонконгу и направили по данному поводу германской стороне жесткое представление, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.
Взгляд.ру 03:47
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба, есть жертвы
В нидерландском городе Дордрехте произошла стрельба, полиция подтверждает, что есть жертвы, но не называет их число.
Life.ru вчера в 14:15
Футбол
ЦСКА выкупит бразильского новичка Сантоса
Газета.Ru 03:44
Теннис
Медведев уступил Надалю в финале US Open
Испанец быстро выиграл два первых сета, но Даниил Медведев смог вернуться в игру и сравнять счёт.
Metaratings 08 сентября в 21:08
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Здоровье
Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
RT на русском 01:36
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.
Российская газета 02:54
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета вчера в 10:57
Армия и оружие
Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики
Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 19:14
Политика
Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37