Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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Опубликована переписка Михаила Хачатуряна с убившими его дочерьми

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Lenta.ruвчера в 13:10

«Буду бить и убивать»: опубликована переписка Хачатуряна с дочерьми

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Опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом

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