Вообще в любом деле есть две стороны, у которых (и это нормально) зачастую совершенно разный взгляд на одно и то же событие. Но в деле Михаила Хачатуряна и его трех дочерей эта разница слишком уж потрясает.

с чего всё началось

В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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