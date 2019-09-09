Происшествия
Lenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
Вообще в любом деле есть две стороны, у которых (и это нормально) зачастую совершенно разный взгляд на одно и то же событие. Но в деле Михаила Хачатуряна и его трех дочерей эта разница слишком уж потрясает.Московский Комсомолецвчера в 09:31
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«Буду бить за все, убивать». СМИ опубликовали переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми
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Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
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