Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

Опубликована переписка Михаила Хачатуряна с убившими его дочерьми

Вообще в любом деле есть две стороны, у которых (и это нормально) зачастую совершенно разный взгляд на одно и то же событие. Но в деле Михаила Хачатуряна и его трех дочерей эта разница слишком уж потрясает.
Московский Комсомолецвчера в 09:31

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Опубликована переписка Михаила Хачатуряна с убившими его дочерьми

Московский Комсомолецвчера в 09:31

«Буду бить за все, убивать». СМИ опубликовали переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми

Телеканал 360°вчера в 10:39

Опубликована переписка сестер Хачатурян с отцом

URA.Ruвчера в 12:18

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ruвчера в 13:10

«Буду бить и убивать»: опубликована переписка Хачатуряна с дочерьми

Вести.Ruвчера в 11:49

Опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом

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