Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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Опубликована переписка Михаила Хачатуряна с убившими его дочерьми

Московский Комсомолец09:31

«Буду бить за все, убивать». СМИ опубликовали переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми

Телеканал 360°10:39

Опубликована переписка сестер Хачатурян с отцом

URA.Ru12:18

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru13:10

«Буду бить и убивать»: опубликована переписка Хачатуряна с дочерьми

Вести.Ru11:49

Опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом

Взгляд.ру10:53

Трагедии можно было избежать? Убитый Хачатурян грозил соседке, но полиция проигнорировала

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