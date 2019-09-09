Происшествия
Lenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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Политика
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,56% голосов
РИА Новости вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумалась об усыновлении седьмого ребенка
Знаменитость заботится о шести детях, а сейчас всерьез задумалась об усыновлении седьмого.
Пятый канал 20:52
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости вчера в 08:36
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Финансы
Официальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:31
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
Британский парламент официально приостановил работу
В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.
Комсомольская правда 10:22
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
На дорогах России замечен седан LADA Vesta Cross в голубом цвете кузова, фото которого выложили в Сети.
Picsnews.net 08:00
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
В Москве 8 сентября состоялись выборы в городскую думу, в результате которых почти половину мест займут представители оппозиционных сил или же те, кого поддержала оппозиция.
Газета.Ru 04:59
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Происшествия
В Чите в детском саду обрушился потолок
РИА Новости 09:13
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13
Армия и оружие
Венесуэла начинает масштабные военные учения на границе с Колумбией
Венесуэла во вторник начинает 18-тидневные военные учения на приграничной Колумбии территории.
Политика Сегодня 18:47
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
Львы будут полны идей, а Скорпионы могут впасть в депрессию
ЛЕВ Львы станут настоящими генераторами идей.
Свойкировский.рф 09:30
Политика
Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках
На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19