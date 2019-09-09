В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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