Происшествия
Lenta.ruОбнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
В сети появилась личная переписка Михаила Хачатуряна с одной из дочерей. Он угрожал сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца по предварительному сговору, выгнать их из дома, пугал насилием и нецензурно выражался. Переписку публикует газета «Московский комсомолец».
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова
Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.
Дни24 11:00
Политика
Le Figaro назвала Киев российским городом
Французская газета Le Figaro причислила Киев к российским городам. На оплошность обратили внимание украинские СМИ.
РИА Новости 01:36
Авто
Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России
Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.
За рулем Кубань 05:52
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400
Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor 14:09
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 13:00
Политика
Путин и Макрон обсудили обмен пленными между РФ и Украиной
Политики обсудили обмен пленными, который произошел 7 сентября между РФ и Украиной. Обе стороны дали позитивную оценку освобождению.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Наука
Яйца плоских червей-паразитов защитили клетки от заражения вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Футбол
«Манчестер Сити» первым в истории потратил на игроков более €1 млрд
«Манчестер Сити» стал первой футбольной командой в истории, потративший на комплектацию своего состава более €1 млрд.
РБК 10:33
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Экономика
Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий
Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru 11:06
Кино
Четвертая «Матрица» получила название «Мороженое»
Фильм "Матрица 4", который станет продолжением знаменитой фантастической трилогии о борьбе в стиле кунг-фу людей с машинами, обрел рабочее название.
Kinonews.ru 04:21
Общество
Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»
Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия 18:16
Баскетбол
Сборная Греции победила Чехию на ЧМ по баскетболу
Сборная Греции по баскетболу одержала победу над Чехией в матче заключительного тура второго группового этапа чемпионата мира.
Чемпионат 06:38
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Экономика
«Ъ»: Союзмолоко просит Минсельхоз не считать молочными продукты с растительными жирами
Глава Союзмолока Артем Белов в обращении предлагает перевести регулирование молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира в регламент "О безопасности пищевой продукции" и ввести для такой продукции единые требования по маркировке и обороту.
ТАСС 19:56