Происшествия

Lenta.ruLenta.ruОбнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
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с чего всё началось
Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал
 поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.
РБК00:36

Подробнее о событии

Опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Газета.Ru03:59

Опубликована хронология авиакатастрофы в Казахстане

URA.Ru01:20

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

Коммерсантъ01:52

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Lenta.ru01:42

Аэропорт опубликовал хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

РБК01:23

В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

RT на русском02:14

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАССвчера в 23:01
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Происшествия

На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
REGNUM 04:14
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Сирийская армия отбила две атаки боевиков в провинции Идлиб

Вооружённые силы Сирии отбили две атаки террористов на позиции армии в районе города Джарджаназ провинции Идлиб.
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«Амур» на выезде обыграл «Адмирал», одержав пятую победу подряд

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Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020. Это самая крупная победа россиян над канадцами в истории чемпионатов мира.
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Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС вчера в 15:36
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
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Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

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Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
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В Тольятти во время выступления упал канатоходец

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На подлодках «Борей-А» появятся осиновые бани

Новые подводные лодки проекта 955А «Борей-А» оборудуют банями.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
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Представители России и Украины продолжают переговоры по газу в Вене

Представители России и Украины продолжают в Вене переговоры по согласованию соглашения о транзите газа, сообщили 27 декабря в Газпроме.
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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
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Происшествия

Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах

Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
РБК 26 декабря в 12:06
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В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

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РБК 04:52
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РИА Новости вчера в 22:11
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Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Спорт

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РИА Новости вчера в 08:56
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В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
РБК 03:12
Происшествия

Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов

На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва 04:57
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