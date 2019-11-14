Политика
Газета.RuВ США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся после победы последнего на президентских выборах на Украине. Президент США назвал эту беседу наиболее важной и волнующей, заранее анонсировав появление стенограммы.
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с чего всё началось
Белый дом опубликовал 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.ТК Звезда09:49
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Украингейт: Трамп решил сегодня опубликовать еще один разговор с Зеленским
Евразия Daily13 ноября в 23:30
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