Политика

Газета.RuГазета.RuВ США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся после победы последнего на президентских выборах на Украине. Президент США назвал эту беседу наиболее важной и волнующей, заранее анонсировав появление стенограммы.
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Белый дом опубликовал
 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.
ТК Звезда09:49

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Опубликован первый телефонный разговор Трампа с Зеленским

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Белый дом опубликовал пересказ разговора Трампа с Зеленским

Телеканал 360°10:27

Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

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Стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским. Полный текст на русском

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