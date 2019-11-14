с чего всё началось

Белый дом опубликовал расшифровку первого телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся после победы последнего на президентских выборах на Украине. Президент США назвал эту беседу наиболее важной и волнующей, заранее анонсировав появление стенограммы.

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Футбол Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Здоровье Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.

Гаджеты В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.

Шоу-бизнес Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в больнице Пропавшая в четверг вечером актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова нашлась в одной из московский больниц.

Спорт Конькобежки сборной России завоевали серебро в Минске Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали в командном спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в Минске.

Армия и оружие Террористы МВД ПНС препятствуют установлению стабильности в Ливии Радикальные исламистские группировки из Мисураты и Триполи осели в Министерстве внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, способствуя обострению нестабильной обстановки в стране путем боестолкновений с боевиками террористических группировок, объединенных в составе «Министерства обороны» ПНС, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об отношениях с новой возлюбленной Дмитрий Шепелев – российский телеведущий и бывший гражданский муж умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске – рассказал в интервью порталу PeopleTalk об отношениях со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Авто По словам босса GM, популярность седанов снова вырастет В течение последних нескольких лет, по всему миру все большую и большую популярность стали набирать кроссоверы, внедорожники и пикапы, а продажи классических седанов при этом стали падать.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.