Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст разговора опубликовал у себя в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.

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