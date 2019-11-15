Политика
Lenta.ruОбнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст разговора опубликовал у себя в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп пообещал на этой неделе обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским
Коммерсантъ11 ноября в 23:52
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Политика
На Украине задержан один из лидеров ИГ
В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Политика
Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса
Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Футбол
РФС предложил новый контракт Черчесову
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
Армия и оружие
Израиль потерял «Железный купол»
В секторе Газа обнаружили практически не получившую серьезных повреждений часть ракеты-перехватчика Tamir («Тамир») израильской системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Dome («Железный купол»).
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Общество
Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
В Российской академии наук подвели итоги выборов академиков и членов-корреспондентов, передает корреспондент РБК.
Футбол
Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Шальке»
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.