Политика

Lenta.ruLenta.ruОбнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст разговора опубликовал у себя в Twitter журналист Эндрю Дезидерио.
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