Политика
РИА НовостиНа Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Телепрограмма 07:29
Общество
В Минкомсвязи объяснили разблокировку Telegram
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Lenta.ru 11:06
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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Известия вчера в 21:14
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Apple начала WWDC 2020. Где и как смотреть презентацию
Текстовая трансляция WWDC 2020 на русском языке Если вы хотите увидеть трансляцию на русском языке, но не знаете английский язык, мы вам поможем.
ITZine.ru 13:14
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Политика
Путин прокомментировал заявления Зеленского о Второй мировой войне
По словам Путина, заявления украинского коллеги о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RuNews24.ru вчера в 19:30
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21
Общество
В Москве возобновили деятельность турагентств
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в столице деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
РИА Новости 11:15
Происшествия
Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»
Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:45
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
Энергетика
В России задумали построить еще больше нефтехранилищ
В Министерстве энергетики России задумались о строительстве большого количества нефтехранилищ, чтобы те стали аналогом американской системы и позволяли сглаживать колебания спроса и предложения.
Lenta.ru 13:22
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Общество
Мэр Нижнего Тагила не смог убедить рабочих отказаться от митинга
Мэр пообещал провести переговоры, чтобы хотя бы часть заказа была передана НТЗМК. Протестный митинг отменен не будет, он намечен на 29 июня.
ИА Красная Весна 10:38
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
Известия 13:29
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Экономика
ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках
Как отмечает ЦБ, на динамику проблемных долгов повлияло снижение доходов населения из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.
РБК 12:32
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Происшествия
В Краснодаре в суд ушло дело полицейских, без причины избивших парня
Как писал интернет-портал «Кубань 24», без выяснения обстоятельств один из полицейских подошел к перелезавшему забор парню и ударил резиновой дубинкой по ноге.
Кубань 24 08:44
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20