Мэрия Сеула распространила фотографию предсмертного послания, которое оставил мэр мегаполиса Пак Вон Сун, погибший 9 июля, передает ТАСС. В записке он попросил прощения у всех, поблагодарил тех, кто был с ним в этой жизни.

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

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